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Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma ürünlerde dev indirim başlıyor!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. ürünler listesinde bu hafta uydu alıcılı smart tv, buhar jeneratörlü ütü, araç içi manyetik telefon tutucu gibi ürünler yer alırken çocuk ve bebek oyuncaklarında da dev indirim olacak. Öte yandan yine buzdolabı, cam set üstü ocak, kahve makinesi, çelik termos gibi ürünler de indirimli fiyatları üzerinden satışa sunulacak. İşte kataloğu 5 Mart 2021 Cuma!

Giriş Tarihi: 3.3.2021 14:42 ABONE OL
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen ürünler kataloğunda mutfak ürünlerinden elektrikli aletlere, çocuk oyuncaklarından zücaciyeye kadar pek çok ürün indirimli şekilde yer alıyor. İşte kataloğu 5 Mart Cuma tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Pek çok alanda pek çok çeşitten indirimli ürünün yer aldığı katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Mart Cuma BİM aktüel ürünlerde dev indirim başlıyor!
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