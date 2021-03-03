Hamam, sauna, masaj salonları açıldı mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bakanlık’tan yanıt geldi!

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde yeni normalleşme kararlarıyla beraber hizmet vermeye başlayan hamam, sauna, masaj salonları gibi işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin detaylar da geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı imzasıyla 81 ile gönderildi. "Hamam, sauna, masaj salonları açıldı mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" soruları bu noktada yanıt ararken yapılan açıklamada işletmelerin yüzde 50 kapasite sınırı ile hizmetlerine devam edebilecekleri ifade edildi. Hamam, sauna, masaj salonları çalışma saatleri ise 07.00-19.00 olarak kaydedildi.

HAMAM, SAUNA VE MASAJ SALONLARI AÇILDI MI?

Koronavirüs salgını sürecinde 1 Mart tarihli Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme süreci de uygulamaya geçti. Kısıtlamalarla beraber uzunca bir süre hizmet veremeyen Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerlerinin yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde faaliyetlerine yeniden başlamalarına karar verilirken konuya ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı.