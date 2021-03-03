Havva Çöllü'nün son mesajı ortaya çıktı! "Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?"





Havva'nın iple kendisini doğalgaz borusuna asmış olduğunu gördüm. Olay günü evden çıkarken bir tartışmamız olmadı. Aksine bana sarılıp, kucaklayarak uğurladı. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Son zamanlarda biraz soğuk ve depresif bir tavrı vardı" dedi.



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