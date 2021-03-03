Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre korona risk haritası açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritası ile birlikte iller 4 gruba ayrıldı ve temsil ettikleri renkler de belli oldu. Haritaya göre; Uşak, Mardin, Siirt gibi iller düşük riskli grupta yer alırken mavi rengi temsil ediyorlar. Bursa, Manisa, Aydın gibi iller orta riskli iller grubunda yer alırken sarı rengi temsil ediyorlar. İstanbul, Kırklareli, Çanakkale gibi iller yüksek riskli olup turuncu renk iken Edirne, Burdur, Balıkesir gibi iller ise çok yüksek riskli iller grubunda olup kırmızı rengi temsil ediyorlar. İllerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. İşte korona risk haritası ile illerin son durumu!

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada detayları paylaştı.

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz."