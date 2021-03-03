Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre korona risk haritası açıklandı!

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ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre açıklandı!

Gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı ile birlikte da belli oldu. Koronavirüs tedbirlerinin illerin risk durumuna göre kademeli olarak kaldırılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, öte yandan illerin risk durumuna göre renklere de ayrıldığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasına göre; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şeklinde oluşan renkler düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Bu bakımdan; ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre belli oldu!

Giriş Tarihi: 3.3.2021 07:01 Son Güncelleme: 3.3.2021 07:02 ABONE OL
İllere göre korona risk haritası açıklandı! Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ile birlikte iller 4 gruba ayrıldı ve temsil ettikleri renkler de belli oldu. Haritaya göre; Uşak, Mardin, Siirt gibi iller düşük riskli grupta yer alırken mavi rengi temsil ediyorlar. Bursa, Manisa, Aydın gibi iller orta riskli iller grubunda yer alırken sarı rengi temsil ediyorlar. İstanbul, Kırklareli, Çanakkale gibi iller yüksek riskli olup turuncu renk iken Edirne, Burdur, Balıkesir gibi iller ise çok yüksek riskli iller grubunda olup kırmızı rengi temsil ediyorlar. İllerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. İşte ile illerin son durumu!

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada detayları paylaştı.

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz."

İllere göre korona risk haritası açıklandı! Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

İşte, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları;

"Salgının seyrine göre her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgın ile mücadelemizi sürekli güncelliyoruz. Yeni kontrollü normalleşme dönemini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme sürecini ifade etmeden şunların altını çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırması da, gevşetilmesi de salgının seyrine göredir. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımları kademeli atmamız gerekiyor. Bilim Kurulu yüz bin kişiye düşen vaka sayısına göre illeri sıralandırdı. 81 vilayetimiz sarı, mavi, turuncu ve kırmızı şeklinde ayrıldı. Her iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması ve gevşetilmesi kararı salgının iyileşme ve kötüleşmesine göre verilecek."

İllere göre korona risk haritası açıklandı! Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI

  • Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
  • Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
  • İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
  • Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
  • Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
  • Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
  • Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
  • Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
  • Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.
İllere göre korona risk haritası açıklandı! Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

İllere göre korona risk haritası açıklandı! Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre korona risk haritası açıklandı!
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