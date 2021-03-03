Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre korona risk haritası açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritası ile birlikte iller 4 gruba ayrıldı ve temsil ettikleri renkler de belli oldu. Haritaya göre; Uşak, Mardin, Siirt gibi iller düşük riskli grupta yer alırken mavi rengi temsil ediyorlar. Bursa, Manisa, Aydın gibi iller orta riskli iller grubunda yer alırken sarı rengi temsil ediyorlar. İstanbul, Kırklareli, Çanakkale gibi iller yüksek riskli olup turuncu renk iken Edirne, Burdur, Balıkesir gibi iller ise çok yüksek riskli iller grubunda olup kırmızı rengi temsil ediyorlar. İllerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. İşte korona risk haritası ile illerin son durumu!
Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada detayları paylaştı.
"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz."
İşte, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları;
"Salgının seyrine göre her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgın ile mücadelemizi sürekli güncelliyoruz. Yeni kontrollü normalleşme dönemini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme sürecini ifade etmeden şunların altını çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırması da, gevşetilmesi de salgının seyrine göredir. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımları kademeli atmamız gerekiyor. Bilim Kurulu yüz bin kişiye düşen vaka sayısına göre illeri sıralandırdı. 81 vilayetimiz sarı, mavi, turuncu ve kırmızı şeklinde ayrıldı. Her iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması ve gevşetilmesi kararı salgının iyileşme ve kötüleşmesine göre verilecek."
İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.