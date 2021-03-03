İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağının

Koronavirüs pandemisinde işçi ve işverenlerin mağduriyetini önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamalardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana uygulanmaya devam eden kısıtlama birçok kez uzatılırken Resmi Gazete üzerinden yayımlanan son kararda yasağın 17 Mart tarihinde sona ereceği kaydedildi. Mart ayının gelmesiyle binlerce vatandaş "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. İşten çıkarma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusu ise henüz bilinmiyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Beklentilere göre; uygulanan işten çıkarma yasağının Mayıs ayına kadar yeniden uzatılacağı düşünülürken henüz bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı. Son yapılan açıklamada salgın nedenli olarak iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldığı kaydedilmişti.