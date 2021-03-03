İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağının

Koronavirüs pandemisinde işçi ve işverenlerin mağduriyetini önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamalardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana uygulanmaya devam eden kısıtlama birçok kez uzatılırken Resmi Gazete üzerinden yayımlanan son kararda yasağın 17 Mart tarihinde sona ereceği kaydedildi. Mart ayının gelmesiyle binlerce vatandaş "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. İşten çıkarma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusu ise henüz bilinmiyor.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Beklentilere göre; uygulanan işten çıkarma yasağının Mayıs ayına kadar yeniden uzatılacağı düşünülürken henüz bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı. Son yapılan açıklamada salgın nedenli olarak iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldığı kaydedilmişti.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.
İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.
Kararda şu ifadelere yer verildi;
4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.