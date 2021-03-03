Kafe ve restoranlarda canlı müzik yayını yapılabilir mi? İçişleri Bakanlığı yanıtladı!

Restoran ve kafelerde yeni normalleşme kararlarının uygulamaya geçmesiyle beraber bu tür işletmelerde canlı müzik yayınına izin verilip verilmeyeceği de merak konusu haline geldi. "Restoranlarda canlı müzik yayını yapılabilir mi?" sorusu bu noktada binlerce vatandaş tarafından yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıracak cinsten bir açıklama geldi. Buna göre; "dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecektir." İfadeleri kullanıldı.

KAFE VE RESTORANLARDA CANLI MÜZİK YASAK MI?

Yeni normalleşmeye dair tüm detaylar belli oldu. 1 Mart tarihi itibarıyla ülke çapında başlayan normalleşme sürecinde kafe ve restoranlar da belirli saat aralıklarında açıldı. Ancak bu tür işletmelerde canlı müzik ve benzeri uygulamalar konusunda kısıtlama olduğu ifade edildi.