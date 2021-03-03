Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek midir?

Restoran, kafe ve lokantaların açılamsıyla birlikte, ilgili işletmelerde oyun oynanıp oynanamayacağı araştırılmaya başlandı. Ortam, hijyen ve virüsün olası yayılma riskine karşı olarak, aralarında kahvehanelerin, kafelerin, çay ve kır bahçelerinin bulunduğu çeşitli işletmeler pandeminin önceki döneminde kapatılmıştı. Pazartesi günü yapılan toplantı sonrası kafe ve restoranların oturarak hizmet vermeye açılacağı duyuruldu. Ancak, akıllardan kalan soru işareti, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi ile yanıt buldu.
KAHVEHANE VE ÇAY BAHÇELERİNDE OYUN OYNANABİLECEK Mİ?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.
KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan işletmeler arasında kafeler ve restoranlar yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün başlayan yeni koronavirüs normalleşme süreci konusunda bilgilendirme yapıldı. Yayınlanan genelgeye göre, Kafe ve restoranlar saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Bunun dışında kafe ve restoranlar oturarak hizmete kapalı olacak ancak evlere servis devam edecek.
Müşteri kabulü, HES kodu kontrolü ile yapılacak.
KOVİD-19 RİSK HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, illerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre, normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.
İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.
Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.