Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek midir?

Restoran, kafe ve lokantaların açılamsıyla birlikte, ilgili işletmelerde oyun oynanıp oynanamayacağı araştırılmaya başlandı. Ortam, hijyen ve virüsün olası yayılma riskine karşı olarak, aralarında kahvehanelerin, kafelerin, çay ve kır bahçelerinin bulunduğu çeşitli işletmeler pandeminin önceki döneminde kapatılmıştı. Pazartesi günü yapılan toplantı sonrası kafe ve restoranların oturarak hizmet vermeye açılacağı duyuruldu. Ancak, akıllardan kalan soru işareti, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi ile yanıt buldu.

KAHVEHANE VE ÇAY BAHÇELERİNDE OYUN OYNANABİLECEK Mİ?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.