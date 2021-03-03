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'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

'de, hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin 1.5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 10:18 ABONE OL
Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, sabah 08.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demirciler Sitesinde İbrahim A.'ya ait içinde eski lastikler ve makine parçalarının bulunduğu hurdalıkta çıktı. Kaynak yapımı sırasında kıvılcımdan çıkan yangın, tüm hurdalığı sardı. Yağlı makine parçaları, hurda lastikler de tutuşunca gökyüzü siyah dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına söndürmek için çalışma başlattı. Paniğe neden olan yangın yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
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