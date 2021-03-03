Kız Öğrenci Yurdu faaliyetlerine başladı

Çocuk, genç ve kızların eğitim seviyelerini yukarılara taşımak için farklı çalışmalara imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğu Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu projesini hayata geçirdi. Ekonomik zorluklar sebebiyle eğitimlerine devam edemeyen kız öğrenciler için Bağlar ilçesinde kurulan ve toplam 170 kişinin yatılı şekilde yararlanabileceği yurt eğitim faaliyetlerine başladı. Lise ve dengi okullardan mezun kız öğrencilerin faydalandığı yurtta Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlık kursları öğrencileri üniversiteye hazırlıyor.

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR

Kız öğrencilerin eğitim yaşamlarında başarılı olabilmeleri için her ayrıntıyı düşünerek yurdu inşa eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere kahvaltı, öğle ile akşam olmak üzere ücretsiz yemek hizmeti de veriyor. Her odada kişisel dolap, buzdolabı, çalışma masası, ortopedik yatak, komidin, kitaplık ve banyo bulunuyor. Ortak kullanım alanında yemekhane, bilgisayar odası, derslikler, satranç odası, revir, çamaşırhane, ütü odası ve etüt odalarının yer aldığı yurt öğrencilere 24 saat sıcak su hizmeti sunuyor. Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu'nun tüm bakım ve onarım başta olmak üzere A'dan Z'ye temizlik hizmetleri Büyükşehir Belediyesi, personeli tarafından yürütülüyor. Deprem raporunun dikkate alınarak oluşturulan Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu'nda elektrik kesintilerine karşı jeneratör, yangın uyarı sistemi ve yangın merdiveni bulunuyor. 24 saat kesintisiz internet hizmetlerinin de verildiği kız öğrenci yurdunda binanın güvenliği de Büyükşehir Belediyesi, tarafından sağlanıyor.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

TYT ve AYT sınavlarına hazırlık kurslarında alanında uzman öğretmenler, öğrencilere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 7 gün boyunca eğitim veriyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi'nin de yer aldığı yeni yurtta, öğrenciler ders dışı faaliyetler kapsamında idare tarafından belirlenen takvim ile kültürel ve sosyal etkinliklerden de yararlanıyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 1 ay önce faaliyetlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu'nda kayıtlar devam ediyor. Yurttan yararlanmak isteyenler bizzat, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 330.Sokak No: 9 Bağlar/Diyarbakır adresine gelerek başvuruda bulunabilecek. Kız öğrenci yurdu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerde 0549 831 44 10 numaralı telefonu arayabilecek.