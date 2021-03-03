Kocaeli'de apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu R.K. isimli bir kadının Suriye uyruklu kadınları muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi verdiği, ilaç sattığı ve doğum yaptırdığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.