Korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı, yeğenini sırtından ve kalçasından bıçakladı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa bir süre sonra yakalanarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada yaralı 21 yaşındaki yeğen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı yeğenin durumu ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.