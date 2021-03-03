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Korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı, yeğenini sırtından ve kalçasından bıçakladı

İstanbul 'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 44 yaşındaki V.A adlı şüpheli, yeğenini sırtından ve kalçasından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, yaralı yeğenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 20:10 Son Güncelleme: 3.3.2021 20:12 ABONE OL
Korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı, yeğenini sırtından ve kalçasından bıçakladı

Silivri'deki olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan çay bahçesinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

YEĞENİNİ SIRTINDAN VE KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve hırsızlıktan kaydı bulunan 44 yaşındaki V.A adlı şüpheli, G., isimli yeğenini rehin aldıktan sonra sırtından ve kalçasından bıçaklayarak ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa bir süre sonra yakalanarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada yaralı 21 yaşındaki yeğen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı yeğenin durumu ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı, yeğenini sırtından ve kalçasından bıçakladı
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