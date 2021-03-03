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Haberler Yaşam Haberleri Bakkal ve marketler saat kaça kadar açık olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bakkal ve market çalışma saatleri değişti!

Bakkal ve olacak? genelgesi ile bakkal ve değişti!

tarafından, 81 ilin valiliğine gönderilen "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelgeye göre; market çalışma saatlerinde değişiklik oldu. Yeni normalleşme süreci ile değişen çalışma saatlerinin ardından sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere ülkemizde iller 4 gruba ayrılmış ve risk durumuna göre renkler belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki market, manav ve kasap gibi işletmelerin çalışma saatleri belli oldu. Buna göre; ? İşte yeni normalleşme süreci ile !

Giriş Tarihi: 3.3.2021 08:58 Son Güncelleme: 3.3.2021 08:59 ABONE OL
Market çalışma saatleri değişti! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketler saat kaça kadar açık olacak?

Yeni normalleşme süreci ile birlikte pek çok alanda değişiklikler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de oldu. tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; işyerlerinin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Daha önceleri belirlenen açılış ve kapanış saatlerinin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli gruba göre belirlendiği belirtildi. Buna göre; market çalışma saatleri nasıl oldu? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Market çalışma saatleri değişti! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketler saat kaça kadar açık olacak?

MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Market çalışma saatleri değişti! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketler saat kaça kadar açık olacak?

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Market çalışma saatleri değişti! İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketler saat kaça kadar açık olacak?

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Bakkal ve marketler saat kaça kadar açık olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bakkal ve market çalışma saatleri değişti!
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