Bakkal ve marketler saat kaça kadar açık olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bakkal ve market çalışma saatleri değişti!

Yeni normalleşme süreci ile birlikte pek çok alanda değişiklikler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de market çalışma saatleri oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; işyerlerinin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Daha önceleri belirlenen açılış ve kapanış saatlerinin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli gruba göre belirlendiği belirtildi. Buna göre; market çalışma saatleri nasıl oldu? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.