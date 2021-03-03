Mersin’de oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olaydan bir gün önce aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu iddia edilen iki taraf arasında bir tartışmaya yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişiler otomobille oto galeriye gelerek ateş açtı. O sırada oto galeride bulunan üç arkadaş yaylım ateşi altında kaldı, şüpheliler ise geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.