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Giriş Tarihi: 3.3.2021 10:45 Son Güncelleme: 30.9.2021 09:26

Mersin'de oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

KAMİL CÖMERTLER
Mersin’de oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Anamur ilçesinde bir araç içinden oto galerisine açılan yaylım ateşi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinden geçen Mersin-Antalya karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olaydan bir gün önce aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu iddia edilen iki taraf arasında bir tartışmaya yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişiler otomobille oto galeriye gelerek ateş açtı. O sırada oto galeride bulunan üç arkadaş yaylım ateşi altında kaldı, şüpheliler ise geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.

Boynundan vurulduğu öğrenilen İlker Tez, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralılar Kemal Tez ve iş yeri sahibi Zafer Arıkan'ın hastanede tedavisi sürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ederken güvenlik güçleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Mersin'de oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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