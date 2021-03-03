Mersin’de oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olaydan bir gün önce aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu iddia edilen iki taraf arasında bir tartışmaya yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişiler otomobille oto galeriye gelerek ateş açtı. O sırada oto galeride bulunan üç arkadaş yaylım ateşi altında kaldı, şüpheliler ise geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.
Boynundan vurulduğu öğrenilen İlker Tez, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralılar Kemal Tez ve iş yeri sahibi Zafer Arıkan'ın hastanede tedavisi sürüyor.
Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ederken güvenlik güçleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Mersin bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü