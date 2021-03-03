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MPİ ile sonuçları belli oluyor! sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Devreden ikramiyenin 4 milyon 217 bin 316 TL’yi bulmasıyla beraber ilginin arttığı sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günü tarafınca gerçekleştirilen çekilişe ilgi yoğunluğu yaşanırken “ sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?” soruları da yanıt aramaya başladı. MPİ canlı yayın ile naklen yayınlanan sonuçları 20.00’da başlayan çekilişin ardından belli olacak.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 18:09 ABONE OL
MPİ ile Şans topu sonuçları belli oluyor! Milli Piyango 3 Mart Şans topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaraları tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran binlerce vatandaş biletlerini online ortamdan veya bayiler üzerinden doldurdu. Bu kapsamda "3 Mart Şans topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" soruları binlerce kişi tarafından yanıt arıyor. Şans topu sonuçları için heyecan dolu bekleyiş 20.00'da sona erecek.

MPİ İLE ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans topu çekiliş sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günü olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte kazanan numaralar merakla beklenirken sonuçların açıklanmasıyla beraber MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden kişiler sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 3 MART

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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MPİ ile Şans topu sonuçları belli oluyor! Milli Piyango 3 Mart Şans topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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