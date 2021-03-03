MPİ ile Şans topu sonuçları belli oluyor! Milli Piyango 3 Mart Şans topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaraları tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran binlerce vatandaş biletlerini online ortamdan veya bayiler üzerinden doldurdu. Bu kapsamda "3 Mart Şans topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" soruları binlerce kişi tarafından yanıt arıyor. Şans topu sonuçları için heyecan dolu bekleyiş 20.00'da sona erecek.

MPİ İLE ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans topu çekiliş sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günü olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte kazanan numaralar merakla beklenirken sonuçların açıklanmasıyla beraber MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden kişiler sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.