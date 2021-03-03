Müslüm Gürses için acılı tost dağıtıldı

Türkiye'nin unutulmaz seslerinden Müslüm Gürses 3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Müslüm Gürses için ölümünün 8'inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları boyunlarına Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe atkıları ve üzerinde Müslüm Gürses'in fotoğraflarının bulunduğu maskeleri takarak kabri başında dua ettiler. Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu. Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gürses için pide , acılı Mahmut ustanın yaptığı acılı Adana Tostu ve lokma dağıtıldı.





"ADANA'DAN MÜSLÜM BABA İÇİN GELDİK ACILI MÜZİKLERİ İÇİN ACILI TOSTUNU DAĞITIYORUZ"



Müslüm Gürses'in ölüm yıldönümünde Adana'dan gelen tost ustası Mahmut Kurt, "Adana'dan Müslüm Baba için geldik. Biz yıllarca onun acılı müziklerini dinledik. Onun müzikleriyle büyüdük. Baba'nın hayranlarına burada Adana'nın lezzetini, tostunu, acı atarak yedirmeye geldik. Acılı tostu yiyip acılı müziklerini dinleyerek Müslüm babamızı anacağız. Mekanı cennet olsun. Onun için geldik. Kısmet olursa her yıl geleceğiz artık. Adana'daki dükkanımızda Müslüm Baba'mızın sadece bir köşesi yok. Tüm dükkanımız Müslüm Babayla dolu. Onun anılarıyla yaşıyoruz" diye konuştu. Yapılan tost anmaya gelenlere dağıtıldı.





"MÜSLÜM GÜRSES SEVENLERİNİN GÖNLÜNDE YAŞIYOR



Usta Sanatçıya olan benzerliği ile dikkat çeken ve İstanbul'da Müslüm Baba Çoy Ocağını işleten ve her yıl pide ve lokma dağıtan Yılmaz Tunç, "Biz babamızı unutmadık, unutturmayacağız. Her daim kabrinde olacağız. Biz burada bir aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizi tanırız. Bir dostluk, bir kardeşlik ortamı var burada. Yılda 4-5 milyon insan geliyor buraya. Bu çılgın bir şey. Gerçekten böyle bir sevgi yok. Müslüm baba tüm sevenlerinin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak." dedi.