Pandemi döneminde esnafa ve çalışanlara destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen pandemiden en olumsuz etkilenen alanlardan biri olan esnaflar adına Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Karaloğlu'nu ziyaret ederek, salgın sürecinde esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Valilik Hevsel Salonunda DESOB yetkililerini kabul eden Karaloğlu, salgın sürecinde devletin esnaflara yönelik desteklerinden bahsederek devletin verdiği desteklerin yanında yerel yönetimler olarak 2 bin 500 esnafa 1500'er lira, işletmelerde çalışan 8450 kişiye de gıda desteğinde bulunduklarını söyledi. Salgının sadece Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın problemi olmadığını, insanlığın ve dünyanın ortak sorunu olduğunu dile getiren Karaloğlu, tüm dünyada esnafların benzer sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Türkiye'nin dünyada salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun kararlılığıyla pandeminin yayılmasına engel olma, ekonomik sorunlara tedbir ve aşı noktasında nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını aşılayabilen 5 ülkeden biri olduk. Vatandaşının sağlığını koruma noktasında aşı tedariği ve vatandaşların aşılanması noktasında dünyada ilk beşteyiz." dedi. Salgın sürecinden hizmet sektörünün de olumsuz etkilendiğinin altını çizen Karaloğlu, bu zararları giderme noktasında devletin ciddi desteklerinin olduğunu vurguladı.

"DİYARBAKIR, MAVİ ŞEHİRLER ARASINDA YER ALDIĞI İÇİN GURURLANDIK"

Sağlık Bakanlığınca kamuoyuyla paylaşılan verilerde Diyarbakır'ın düşük riskli iller arasında olduğunu ve kontrollü normalleşmeyle yeni bir sürece girdiklerine dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti: "Diyarbakır mavi şehirler arasında yer aldığı için gururlandık. Mavi şehirler arasında nüfusu kalabalık olan ikinci iliz. Diyarbakır'da yaşayan herkesin alınan kararlara ve kurallara uymasıyla bu noktaya geldik. Bunun için hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu durum gevşemeye asla sebep olmaması lazım. Bulunduğumuz durum iyi, bunu sürdürebilmek zor. Sürdürebilmenin yolu bellidir. Konulan kurallar ve tedbirlere harfiyen uymaya devam edeceğiz. Bunlar basit şeyler, maske, mesafe ve temizliktir." Bu süreçte esnafa da önemli görevler düştüğünü belirten Karaloğlu, "Lokanta, kahve ve kafeler uymazsa emin olun 1 ay sonra tekrar kapanma olur. Öncelikle esnafın destek olması lazım. Herkes kurallara uyarsa biz mavi kategoride olma özelliğimizi devam ettiririz. Hatta tamamen hayatımızdan çıkarıp sıfıra getirelim. O zaman normal hayata döneriz. Artık kontrollü değil normal hayat diyeceğiz. O zaman herkes masa ve sandalyesi kadar müşteri almaya başlayacak. Bunun için daha erken ve konan kurallara harfiyen uymaya devam edelim." şeklinde konuştu.