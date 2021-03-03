Sakarya’da toplu taşıma denetimleri sıklaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs haritasında yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da vaka sayılarının düşmesi ve salgının yayılımının yavaşlaması adına toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiren ekipler maske, mesafe ve araç temizliği kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık. Şehrimizin yüksek riskli bölgeler arasından çıkması, vaka sayılarının düşmesi ve salgının yayılımızın azaltılması adına denetimlerimizi artırdık. Bu hususta denetimlerimizde toplu taşıma sürücülerine kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarıları yaparak maske, mesafe, araç temizliği, ayakta yolcu taşımama ve ruhsat bilgileri kontrollerini gerçekleştiriyoruz" dendi.

Açıklamada, " Salgının şehrimizde yayılımını azaltmak ve yüksek riskli bölgeden çıkmanın kurallara riayet etmekten geçtiğini hatırlatarak denetimlerimizi artırarak devam edeceğimizi belirtiriz. Kurallara riayet edip hem kendi sağlığını hem de yolcuların sağlığını düşünerek hareket eden tüm toplu taşıma şoförlerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.