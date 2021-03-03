Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Mart Pazartesi günü saat 22.00'de koronavirüs denetimleri kapsamında Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinin bulunduğu adrese gelerek, baskın düzenledi. O sırada işyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeride kumar oynayan kişiler polisin geldiğini duyunca bir anda kaçmaya çalıştıkları kameraya yansırken, bir kişi de masa üzerinde bulunan iskambil kâğıtlarını toplamaya çalıştığı görülüyor. İşyerinde yapılan kontrollerde, içeride bulunan 8 kişiden 7'sinin kumar oynadığı tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda, 10 deste iskambil kâğıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ve 22 bin 475 lira para ele geçirildi.



İş yeri sorumlusu olduğu belirlenen M.K. isimli kişi hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem uygulanırken iş yerinde bulunan kişilere "5236 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçlarından toplamda 19 bin 521 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri mühürlendi.