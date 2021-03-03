Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine bağlı Yeni Galericiler Sitesi Kavşağında seyir halinde ilerlemekte olan 44 AV 135 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil ile çarpıştı.

Kavşağa yaklaştıkları sırada birbirine çarpan otomobillerden biri çarpmanın etkisi ile savrularak devrildi. Otomobillerde bulunan sürücüler meydana gelen kazada yaralanırken seferber olan çevredekiler ise yaralıları araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.Meydana gelen kazada yaralanan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.