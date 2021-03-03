SATSO Beton Araştırma Komisyonu acı gerçeği tespit etti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) oda üyelerinde gelen şikayetler üzerine Kasım 2020'de kurulan Beton Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cem Gün ve Yüksel Avşar'ın da yer aldığı komisyonda ilgili meslek komitelerinden İlker Ergül, Hakan Artul, İbrahim Kahya ve Fatih Enes İlkay görev aldı.

Komisyon ilk toplantısını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile yaptı. Ardından yapı denetim firmaları, yapı laboratuarlarının temsilcileri ve beton firmaları ile bir dizi toplantı yapan komisyon üyeleri, inşaatlarda standart dışı beton kullanımının engellenmesi için neler yapılabileceğini tespit etmeye çalıştı.

Komisyon yaptığı çalışmaları raporlaştırdı. Raporda Sakarya gibi deprem riski yüksek olan bir şehirde kullanılan betonların çok büyük bölümünün standart dışı olduğu ortaya kondu. Rapora göre 2020 yılında inşaatlarda kullanılan betonların büyük bölümü yapı laboratuarları tarafından yapılan testlerden geçemediler. Betonların neredeyse yarısı standart dışı bulundu.

Raporda yer alan istatistiklere göre Ağustos 2020 de tespit edilen standart dışı beton oranı yüzde 50.19 iken bu oran Eylül ayında yüzde 25.93, Ekim ayında yüzde 29.89 ve Kasım ayında yüzde 22.76 olarak belirlendi. Raporda bu oranların çok yüksek olduğuna vurgu yapılırken beton firmalarının bir oto kontrol sistemi kurmaları ve bu firmaların Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından etkin bir şekilde denetlenmesi istendi.

Raporda kalitesiz beton kullanımı konusunda müteahhit firmalar da uyarılırken sorumluluğun müteahhitler ve şantiye şeflerinde olduğunun unutulmaması gerektiği kaydedildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda oluşturulan Beton Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı bu rapor, 17 Ağustos gibi bir büyük felaketi yaşamış Sakarya'da inşaat sektörünün içinde yer alan firmaların felakettin hiç ders almadıklarını ortaya koyuyor.