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'a iftira davasında karar çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme iddiayı ortaya atan gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun 15 bin lira tazminat ödemesi kararı verdi.

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Giriş Tarihi: 3.3.2021 19:02 ABONE OL
Selçuk Bayraktar'a iftira davasında karar çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme iddiayı ortaya atan gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun 15 bin lira tazminat ödemesi kararı verdi.

2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na 41,1 milyon TL para aktardığı iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi.

TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ

Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin açıkladığı kararda iddiaları ortaya atan köşe yazarı Orhan Uğuroğlu'nun T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiası üzerine Bayraktar, "T3 Vakfı'na İBB'den tek kuruş dahi para aktarıldığı iddiası iftiradır" sözleriyle tepki göstererek konunun yargıya taşınacağını ifade etmişti.

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Selçuk Bayraktar'a iftira davasında karar çıktı
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