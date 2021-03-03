Siverek’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil kaza yaptı, karşı şeride geçen araç iki otomobile çarparak durdu, meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Akdemir yönetiminde bulunan 70 EY 937 plakalı otomobil, Siverek – Şanlıurfa karayolu 15'inci kilometresinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kontrolden çıkan araç karşı şeritte geçmesi sonucu iki araca çarptıktan sonra durdu.

KARŞI ŞERİTTE BULUNAN ARAÇLARLA ÇARPARAK DURDU

Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, yolda seyir halinde olan Mehmet Eren yönetiminde 34 GC 7396 plakalı otomobile ve ardından Hasan Yıldızlar yönetiminde bulunan 34 KL 3487 plakalı tıra çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Esat Atıcı yaralandı. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esat Atıcı hayatını kaybederken, kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı, otomobilin çekilmesinin ardından karayolu trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.