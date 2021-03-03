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Son dadika: İndirim yapmadığı için öldürülmüştü! ’nın ismi yaşatılacak!

Son dakika haberi: 'da geçtiğimiz haftalarda korkunç bir işlenmişti. , dönerde indirim yapmadığı için Recep Ö. tarafından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan talihsiz kadın yaşamını yitirdi. Katil zanlısının daha önce de babasını öldürüdü ortaya çıkmıştı. Vahşetle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. vahşice katledilen Kader Balcı’nın adı, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki bir sokak ya da parka verilecek.

İHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 11:39 Son Güncelleme: 3.3.2021 11:42 ABONE OL
Son dadika: İndirim yapmadığı için öldürülmüştü! Kader Balcı’nın ismi yaşatılacak!

Şubat ayında çalıştığı dönerci dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı'nın ölümü, tüm ülkeyi derinden etkilemişti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olayın ardından, Kapaklı Belediye Meclisi anlamlı bir önergeyi oylamaya sundu.

Meclis tarafından oy birliği ile alınan kararla, 4 çocuk annesi merhume Kader Balcı'nın adının ilçedeki bir sokak ya da parka verilmesi kararlaştırıldı.


Olay
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dönerde indirim yapmadığı için aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Kader Balcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cebinde parası olmasına rağmen dönerde indirim talebi reddedildiği için Kader Balcı'yı öldüren zanlı Recep Ö. polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Son dadika: İndirim yapmadığı için öldürülmüştü! Kader Balcı’nın ismi yaşatılacak!
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