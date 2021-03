Son dakika: Bakan Koca uyarmıştı! 'Kırmızı' kategorideki Rize'de ek tedbirler alındı

'KIRMIZI RENGİ BİR AN ÖNCE NORMALE ÇEVİRMEK LAZIM'

Rize Valisi Kemal Çeber, "Karadeniz Bölgesi'nde, ülkemizin bazı yerlerinde buna da Rize'nin dahil olduğu şu kırmızı rengi bir an önce normale çevirmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken tek şeyse ilgili bakanlıkların uyarıları ve il Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbir kararlarına hassasiyetli uymak. Herkes sıkıldı, bunaldı, bunu biliyoruz ama hala çok ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Karadeniz'in kendine has bir coğrafyası, fiziki özellikleri, kendine has sosyokültürel bir yapısı var. Sıcakkanlı olmaları her türlü acıyı, sevinci birlikte yaşamaları, hemen hemen herkesin köyde ve şehirde birer evi olması, hafta sonunu köyde, hafta içinde şehirde geçirmeleri işte bu hareketliliği ortaya çıkartıyor. Bunlar virüsü tetikleyen etmenler. Bir şeyi azmettiği zaman başaran Karadeniz insanı kısa zamanda bu işi de başaracaktır. Karadeniz içinde her şey normale dönecektir" dedi.