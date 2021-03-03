Son dakika: Bakan Koca uyarmıştı! 'Kırmızı' kategorideki Rize'de ek tedbirler alındı

'GEVŞEME OLDUĞU HİSSEDİLEN KONULARDA YENİ KARARLAR ALINIYOR'

İl Pandemi Kurulu'nun son 1 hafta içerisinde 2 kez karar aldığını belirten Vali Çeber "Rize'de gevşeme olduğunu hissettiğimiz konuları yeniden hatırlatma adına bazı kararlar alındı. Bu kararlarda çok sıkı uymak lazım. Vatandaşlarımız sağ olsun, aldığınız kararlara uyuyor. Bunu da şöyle açıklamak gerekiyor. Şimdi Karadeniz en kırmızı bölge ama Karadeniz'in rakamlarının pik olduğu bir dönemde değiliz. 2 ay önce örneğin bizim günlük 100-150 vakamız varsa bugün bu sayılar 50'lere kadar düştü. Neredeyse yarı yarıya azaldı. Ülke genelinde vakaların toplam sayılarında yüzde 75 seviyelerinde bir azalma var. Biz Karadeniz olarak bu seviye yakalayamadık, bizde yüzde 40 -50'lerde oldu azalma. Yani vakalarımızda artma değil aslında azalma var. Ama normal hayata dönmeye ilişkin süreci yaşayabileceğimiz düzeylere henüz düşüremedik. Diğer bölgeler gibi hızlı bir vaka azalmasını sağlayamadık. Alınan kararlara uyumak lazım. Vatandaşların genel anlamdaki uyumu bizleri memnun ediyor. Çıkan kötü örnekleri de cezayı işlemlerimiz ile müsaade etmeyeceğimizi hatırlatıyoruz" diye konuştu.