Son dakika haberi: Esra Erol ortaya çıkartmıştı! O itiraf sonrası tutuklandılar...

Son dakika haberi: Esra Erol programında izleyenleri şaşkına çeviren olay Türkiye'nin birkaç gündür gündeminde yer alıyordu. Olayda ilk olarak 19 yaşındaki Zeynep'i bulmak için programa katılan annesi bir fuhuş çetesinin çökertilmesine vesile oldu. Esra Erol'dan gelen son dakika haberine göre; olayda ismi geçen Aysel Güngör, İsmail Güngör çifti ve Halil Boral tutuklandı.

ESRA EROL'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI! TUTUKLANDILAR…

Türkiye günlerdir 19 yaşındaki Zeynep'in canlı yayındaki şoke eden itiraflarını konuşuyordu. Evden kaçan genç kız Esenyurt'ta Aysel adındaki kadının kendisini eve götürdüğünü ve haftalık 700 TL'den fuhuş karşılığında anlaştığını itiraf etti.