Son dakika haberi: Esra Erol ortaya çıkartmıştı! O itiraf sonrası tutuklandılar...

Son dakika haberi: Esra Erol programında izleyenleri şaşkına çeviren olay Türkiye'nin birkaç gündür gündeminde yer alıyordu. Olayda ilk olarak 19 yaşındaki Zeynep'i bulmak için programa katılan annesi bir fuhuş çetesinin çökertilmesine vesile oldu. Esra Erol'dan gelen son dakika haberine göre; olayda ismi geçen Aysel Güngör, İsmail Güngör çifti ve Halil Boral tutuklandı.
ESRA EROL'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI! TUTUKLANDILAR…
Türkiye günlerdir 19 yaşındaki Zeynep'in canlı yayındaki şoke eden itiraflarını konuşuyordu. Evden kaçan genç kız Esenyurt'ta Aysel adındaki kadının kendisini eve götürdüğünü ve haftalık 700 TL'den fuhuş karşılığında anlaştığını itiraf etti.
NELER OLMUŞTU?
Esra Erol'un geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde izleyenleri şaşkına çeviren cinsten bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Zeynep'ten itiraflar peş peşe geldi. Evden kaçan 19 yaşındaki genç kız Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü ve para karşılığı fuhuş için anlaştıklarını itiraf etti.
Esra Erol'da canlı yayında şoke eden kadın ticareti yapan fuhuş çetesi itirafı! Genç kıza mide bulandıran tuzak... | Video
Aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Zeynep, Aysel'le fuhuş karşılığında haftalık 700 liraya anlaştıklarını ifade edince stüdyoda tansiyon yükseldi.
19 yaşındaki Zeynep, 3. Kez kaçınca ekipler peşine düşmüş ve daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında bulunmuştu. 5 çocuklu ailenin tüm gerçekleri ortaya çıkmasına rağmen Zeynep, onlarla gitmek istediğini açıkladı.
Zeynep, annesi Gürcünaz'a karşı kötü davranınca zavallı kadın canlı yayında baygınlık geçirdi.
Ancak dün canlı yayında Zeynep bombaları peş peşe patlattı. Genç kız, her şeyi planladıklarını, söyleyecekleri yalanı dahil birlikte planladıklarını itiraf etti.
İddiaların odağındaki Aysel söylenenlerin ardından, "Zeynep'İ bana Halil getirdi. Para kazanmak istediğini söyledi, Haftalık 700 lira alırım" sözleri ile kendisini savundu.
Zeynep söylenen bu sözler üzerine, "kadın ticareti yapan çetenin patronları Aysel ve İsmail" dedi. Aysel'in bu suçlamayı kabul etmemesi üzerine stüdyoda tansiyon giderek yükseldi.
ESRA EROL, FUHUŞ ÇETESİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş yaptırmakla suçlanan Aysel Güngör, İsmail Güngör çifti ve ismi geçen Halil Boral gözaltına alındı.
ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında kızını aramak üzere yayına katılan anne Gürcünaz, 18 yaşındaki kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ise Zeynep'i kısa süre içinde buldu.
Günlerdir canlı yayında konuşulan olay sonrası 18 yaşındaki genç kızın itirafları ise gündeme bomba gibi düştü.
Zeynep Şenel, Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü o evin de birçok kez fuhuş yüzünden basıldığını ve yeni bir ev arayışına girdiklerini açıkladı.
Kadın ticareti yapan çetenin başında Aysel Güngör ve kocası İsmail Güngör'ün olduğunu söyleyen Zeynep Şenel, Halil isimli kişinin de her hafta 700 TL karşılığında beni Aysel Güngör'e verdiğini ifade etti.
Canlı yayında gerçekleşen itiraflardan sonra Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Polis Merkezi Aysel Güngör ve İsmail Güngör çifti ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Geceyi nezarette geçiren Aysel Güngör, eşi İsmail Güngör ve Halil Boral isimli şahıs sabah saatlerinde yapılan operasyondan sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edilerek gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Geceyi nezarette geçiren Aysel Güngör, eşi İsmail Güngör ve Halil Boral isimli şahıs sabah saatlerinde yapılan operasyondan sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.
Yapılan işlemlerin ardından Aysel Güngör ve İsmail Güngör tutuklandı.