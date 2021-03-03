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Giriş Tarihi: 3.3.2021 15:18 Son Güncelleme: 26.5.2021 12:20

Son dakika: İstanbul'daki iğrenç olayda flaş gelişme! Küçük kızı taciz eden sapık yakalandı

DHA
Son dakika: İstanbul'daki iğrenç olayda flaş gelişme! Küçük kızı taciz eden sapık yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul 'de apartman içerisinde 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden Ö.Ç. isimli şahıs, kız çocuğunun bağırması ve komşuların kapıya çıkması üzerine kaçmıştı. Ö.Ç., polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İğrenç olay, Altayçeşme Mahallesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan dönen 13 yaşındaki öğrenci, evine gireceği sırada arkasından takip eden bir kişi taciz etmeye çalıştı. Saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir madde koklatmaya çalışınca kız öğrenci ile saldırganın arasında bir süre arbede yaşandı.

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Kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakinleri dışarı çıkarak duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görgü tanıkların ifadeleri alınması için polis merkezine götürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede belirledi.

17 yaşındaki Ö.Ç. saklandığı evinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan şüphelinin dedesinin, olayın gerçekleştiği apartmanda oturduğu öğrenildi.

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Son dakika: İstanbul'daki iğrenç olayda flaş gelişme! Küçük kızı taciz eden sapık yakalandı
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