Son dakika: İstanbul'daki iğrenç olayda flaş gelişme! Küçük kızı taciz eden sapık yakalandı

İğrenç olay, Altayçeşme Mahallesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan dönen 13 yaşındaki öğrenci, evine gireceği sırada arkasından takip eden bir kişi taciz etmeye çalıştı. Saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir madde koklatmaya çalışınca kız öğrenci ile saldırganın arasında bir süre arbede yaşandı.

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