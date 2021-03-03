SON DAKİKA: Muğla Valisi Orhan Tavlı açıkladı! O yapılarla ilgili flaş gelişme!

Vali Orhan Tavlı, "Tarihi yapıların korunması ve kültür turizmine kazandırılması amacıyla Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerekli çalışmalara başlanacak. Marmaris'teki eşsiz koyların kaçak ve imara aykırı yapılarla kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Muğla'da imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemiz kesintisiz devam edecek. İl genelinde ekiplerimiz saha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor." ifadesini kullandı.