Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Sıfır otomobil aldı, 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

SON DAKİKA! Sıfır otomobil aldı, 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika haberi: 'da yaşayan Ömer Faruk Talaş isimli iş adamı, 2017 yılında 90 bin liraya sıfır olarak satın aldığı otomobilini satmak için ekspere götürünce öğrendikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Talaş'ın otomobilinde 2 kapının değiştiği, direklerde işlem yapıldığı ortaya çıktı.Olayın iletilmesi üzerine firma bilir kisi gönderdi ancak daha sonra Talaş'ın telefonlarına kimse çıkmadı.Mağdur adamın bu durumdan dolayı yaklaşık 20 bin lira zararı oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 11:44 Son Güncelleme: 3.3.2021 11:55 ABONE OL
SON DAKİKA! Sıfır otomobil aldı, 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Adanalı iş adamı Ömer Faruk Talaş, 2017 yılında 90 bin liraya sıfır kilometre otomobil satın aldı. Geçen hafta otomobilini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Talaş, aracı ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemede aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu belirlendi.

20 BİN LİRA ZARARI VAR

Sıfır kilometre aldığı otomobilinin hasarlı çıkması üzerine Ömer Faruk Talaş, durumu firmaya iletti. Firma ise bilirkişi gönderdi ancak daha sonra Talaş'ın telefonlarını cevapsız bıraktı. Aracında yaklaşık 20 bin lira değer kaybı olduğunu söyleyen Ömer Faruk Talaş, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNÜŞ ALAMADIK"

Talaş, "Ben bu aracı 2017 yılında sıfır kilometre olarak almıştım. Geçtiğimiz hafta aracı satmak isterken ekspere gittiğimde sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendim.

Firmaya bu durumu danıştığımızda ise hep bir erteleme söz konusu oldu. Bilirkişi geçtiğimiz gün geldi ancak şuanda da firma telefonlarına cevap vermiyor. Herhangi bir geri dönüş alamadık.

Mağduriyetimiz çok yüksek. Yaklaşık 20 bin lira zararımız var. Firmadan çok fazla araç alıp satmıştık ama bu saatten sonra asla çalışmayız onlarla" diye konuştu.



Öte yandan Ömer Faruk Talaş, mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi.

Son dakika: Ne utanma var ne çekinme! İstanbul'da güpegündüz şoke eden tezgah...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Sıfır otomobil aldı, 4 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA