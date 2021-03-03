Sustalı dehşet saçan cani yakalandı

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde sokak üzerinde yürüyen Nijerya uyruklu Virüs Solomon Anyadike, kar maskeli ve askeri kamuflajlı bir şahıs tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ettiği esnada geçtiğimiz cuma günü saat 14.45 sıralarında aynı şahıs, bu kez de cadde üzerinde yürüyen 22 yaşındaki öğrenci Gana uyruklu Abdul Karim İssaka'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralı İssaka ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın hemen ardından cadde üzerinde yürüyen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Alphonsesus Chioguze da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra 22 yaşındaki öğrenci Sierra Leone uyruklu Solomon Santos Conteh, kısa bir süre önce İstanbul'a gelen öğrenci arkadaşı 25 yaşındaki Gine uyruklu Abuoubacar Bangaura'yı gezdirmek için dışarıya çıkarttı. O esnada iki arkadaş Kağıthane Anadolu Parkı'ndan üst geçidi kullanarak metrobüse binmek istedi. Ancak ikilinin yanına yaklaşan bir şahıs kendilerinden para istedi. İkilinin "paramız yok" demesi üzerine saldırgan, önce Bangaura'yı, ardından da Conteh'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıktan sonra çantasını gasp ederek kaçtı.



Bu olayın ardında sokak arasında yürüyen 30 yaşındaki Necip Kağıl arkasından yaklaşan şapka ve maskeli, siyah giyimli bir şahıs tarafından boğazı kesildikten sonra yere yatırılarak defalarca bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.



6 KISIYI YARALADI



Aynı gün 5 siyahi turistin ve 1 vatandaşın yaralanması olayının ardından polis çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin yardımıyla Okmeydanı bölgesi gizlilikle yürütülen çalışmayla abluka altına alındı.. Gece ve gündüz devam eden çalışmalar sonucunda görgü şahitlerini de bularak ifadesine başvuran özel ekip, saatlerce güvenlik kamera görüntülerinden şahsın siyah giyimli, içerisinde askeri kamuflaj olan siyah şapka ve yüzünde siyah maske bulunan Afganistan uyruklu bir kişi olduğunu tespit etti. Tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, 6 kişiyi vahşice yaralayan saldırgan Ahmad Samir H'yi yakaladı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Saldırganın emniyette Beşiktaş'ta işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın "terör suçu" yönünden de incelemesinin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.