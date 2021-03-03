Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller! Risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda?

Geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası ülke çapında normalleşme adımlarının atılacağı o iller de yayınlanan risk grubu haritası ile belli oldu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illeri düşük, orta ve yüksek risk gruplarına göre sıralandığı harita üzerinden açıklamalarını sürdürdü. Hal böyleyken "Türkiye risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda? İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk?" soruları milyonların merak konusu haline geldi. İşte Düşük, orta ve yüksek riskli iller ve koronavirüs risk grubu haritası!

TÜRKİYE RİSK HARİTASI İLE DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK RİSKLİ İLLER!

Vakalardaki düşüşle beraber ülke çapında normalleşme adımları atılmaya başlanmış ve Türkiye risk grubu haritası bu noktada gündeme taşınmıştı. İl bazlı vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan haritada düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renkle simgelenmişti.