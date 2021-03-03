Uyuma uygulaması nedir, nereden ve nasıl indirilir? Uyuma uygulaması indirme işlemi!

Uyuma uygulaması son günlerde en popüler uygulamalar arasındaki yerini aldı. Son olarak Müge Anlı'da Uyuşturucuyla mücadelede ''Uyuma'' uygulaması tanıtılmasının ardından vatandaşlar Uyuma uygulaması nedir, nereden ve nasıl indirilir gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Telefonlarınıza kolaylıkla indirebileceğiniz bu uygulamada uyuşturucu satışına son verilmek amaçlanıyor. Uyuma uygulaması nedir, nasıl ve nereden indirilir?
Uyuşturucu madde kullanımını ve satışını durdurmak amacıyla geliştirilen UYUMA projesi (uygulaması) son dönemde milyonların gündemine geliyor. Son olarak Müge Anlı programında tanıtılan uyuma uygulaması ile ilgili detaylar şöyle;
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi.
UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.
Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.
Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır. Suçla mücadelede vatandaşlarımız desteği ile bizlere büyük güç vermektedir.
Akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen Uyuma uygulaması indirmek mümkündür. Böylelikle uyuma uygulaması indirme işlemini tamamlayabilirsiniz.