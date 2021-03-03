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uygulaması nedir, nereden ve nasıl indirilir? indirme işlemi!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulaması sosyal medyada ilgi görüyor. Bu uygulama ile uyuşturucu suçlarına seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenirken nedir, nasıl kullanılır, nasıl ve nereden indirilir gibi pek çok soruya da yanıt aranıyor. Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak indirebilmek mümkün. Tek tuşla zehir tacirlerine fırsat vermek istemeyenler için , nasıl ve nereden indirilir? İşte indirme işlemi ve detaylar…

Giriş Tarihi: 3.3.2021 16:33 Son Güncelleme: 3.3.2021 16:36 ABONE OL
Uyuma uygulaması nedir, nereden ve nasıl indirilir? Uyuma uygulaması indirme işlemi!

uygulaması son günlerde en popüler uygulamalar arasındaki yerini aldı. Son olarak Müge Anlı'da Uyuşturucuyla mücadelede ''Uyuma'' uygulaması tanıtılmasının ardından vatandaşlar nedir, nereden ve nasıl indirilir gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Telefonlarınıza kolaylıkla indirebileceğiniz bu uygulamada uyuşturucu satışına son verilmek amaçlanıyor. , nasıl ve nereden indirilir?

UYUMA UYGULAMASI NASIL İNDİLİR?

Uyuşturucu madde kullanımını ve satışını durdurmak amacıyla geliştirilen (uygulaması) son dönemde milyonların gündemine geliyor. Son olarak Müge Anlı programında tanıtılan ile ilgili detaylar şöyle;

Uyuma uygulaması nedir, nereden ve nasıl indirilir? Uyuma uygulaması indirme işlemi!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen Uygulaması aktif hale getirildi.

UYUMA UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.

Uyuma uygulaması nedir, nereden ve nasıl indirilir? Uyuma uygulaması indirme işlemi!

Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır. Suçla mücadelede vatandaşlarımız desteği ile bizlere büyük güç vermektedir.

UYUMA UYGULAMASI İNDİR

Akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen uygulaması indirmek mümkündür. Böylelikle indirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

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Uyuma uygulaması nedir, nereden ve nasıl indirilir? Uyuma uygulaması indirme işlemi!
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