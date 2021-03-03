Uyuma uygulaması nedir, nereden ve nasıl indirilir? Uyuma uygulaması indirme işlemi!

Uyuma uygulaması son günlerde en popüler uygulamalar arasındaki yerini aldı. Son olarak Müge Anlı'da Uyuşturucuyla mücadelede ''Uyuma'' uygulaması tanıtılmasının ardından vatandaşlar Uyuma uygulaması nedir, nereden ve nasıl indirilir gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Telefonlarınıza kolaylıkla indirebileceğiniz bu uygulamada uyuşturucu satışına son verilmek amaçlanıyor. Uyuma uygulaması nedir, nasıl ve nereden indirilir?

UYUMA UYGULAMASI NASIL İNDİLİR?

Uyuşturucu madde kullanımını ve satışını durdurmak amacıyla geliştirilen UYUMA projesi (uygulaması) son dönemde milyonların gündemine geliyor. Son olarak Müge Anlı programında tanıtılan uyuma uygulaması ile ilgili detaylar şöyle;