Viranşehir’e Millet Bahçesi

Viranşehir Curcup Deresi bölgesinde mesire alanı, çocuk oyun alanları, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ile dinlenme alanları yapılacak. 25 Martta ihaleye çıkacak proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 140 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek.

PROJE ANLATILDI



Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesi yönünde başlayan süreç ile ilgili konuşan Başkan Ekinci, Viranşehir için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

"İLÇEYE YAKIŞIR PROJE"

İlçeye devasa bir yeşil alan kazandırmanın sevinç ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Ekinci, "Bu alanın millet bahçesi yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a durumu iletmiş ve projemizin onayını almıştık. Proje ihalesinin ardından kısa sürede başlayacak çalışmaların ardından ilçemizin değişimine yakışır bir proje hayata geçmiş olacak. Ben bu projemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet Bahçesi projemizde Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Sayın Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

HUZUR İÇERİSİNDE GEÇİRİLECEK BİR ALAN OLUŞTURULACAK

İhalesi yapılacak Millet Bahçesinde doğa ile iç içe vatandaşların huzur içerisinde vakit geçirecekleri bir alan oluşturulacak.