21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarının ardından, 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı, 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı hangi illerde var soruları en çok araştırılan konular arasında yer buldu. Erdoğan, düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli illerin ayrı ayrı gruplandırıldığını söyledi.

21.00'DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; "Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek." ifadelerini kullandı.