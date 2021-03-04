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21.00'dan sonra var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından normalleşme ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli illerin ayrı ayrı gruplandırıldığını söyledi. Hafta sonu yasağının yaklaşması ile birlikte 21.00'dan sonra var mı, Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var soruları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;

Giriş Tarihi: 4.3.2021 16:50 ABONE OL
21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarının ardından, 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı, 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı hangi illerde var soruları en çok araştırılan konular arasında yer buldu. Erdoğan, düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli illerin ayrı ayrı gruplandırıldığını söyledi.

21.00'DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; "Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek." ifadelerini kullandı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
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