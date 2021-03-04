65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehirlerarası seyahat yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı, kalktı mı sorularına yanıt vermişti. İçişleri Bakanlığı'ndan ise konunun ayrıntılarını açıklayan bir paylaşım yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat yasağı, yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde devam ediyor.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE YOK?

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamada da seyahatlerde düşük ve orta risk grubundaki illerde bu yaş grubundakilerin izin almasına gerek olmadığı belirtildi.