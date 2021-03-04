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65 yaş üzeri ve , kalktı mı? 65 yaş üstü şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Başkan Erdoğan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulunurken, 65 yaş üstü ve , kalktı mı soruları da yanıt buldu. Vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırırken, Kabine sonrası bir açıklamada ’ndan geldi. Bakanlık, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı kalktı mı, 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı izni nasıl alınır sorularına yanıt veren bir paylaşımda bulundu. Buna göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için düşük ve orta riskli illerde seyahat kısıtlaması bulunuyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise şehirlerarası seyahatler izin ile gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 09:13 ABONE OL
65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehirlerarası seyahat yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı, kalktı mı sorularına yanıt vermişti. İçişleri Bakanlığı'ndan ise konunun ayrıntılarını açıklayan bir paylaşım yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat yasağı, yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde devam ediyor.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE YOK?

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamada da seyahatlerde düşük ve orta risk grubundaki illerde bu yaş grubundakilerin izin almasına gerek olmadığı belirtildi.

İşte Bakanlık'tan seyahat yasağına ilişkin o açıklama:

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANACAK MI?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.

Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.

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65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır?
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