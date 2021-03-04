Son dakika: Konya'da eşi Rukiye Ay'ı sıcak suyla haşlamıştı! Davada flaş gelişme!

Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde yaşayan 25 yaşındaki Ali Ay, kendisini kahvaltı için uyandıran eşi ve 1,5 yaşındaki kızını sıcak suyla yakmasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.
Ali Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar, ayrıca eşini tehdit ettiği için de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilen dava, Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.
Duruşmada Ali Ay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Rukiye Ay yaklaşık 5 yıl önce evlendiği ve sık sık şiddet gördüğü 25 yaşındaki Ali Ay'a 9 ay önce boşanma davası açtı. Daha sonra davadan vazgeçen ve eşiyle tekrar barışan Rukiye Ay, 9 Ocak sabahı 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte Ali Ay''ı kahvaltı için uyandırdı.
Uyandırıldığı için öfkelenen Ali Ay, kettleda kaynayan sıcak suyu kahvaltı için hazırlanmış yer sofrasında oturan eşi ve kızının üzerine dökmüştü. karşı komşusuna sığınan Rukiye Ay, eşi hakkında şikayetçi oldu.
Ali Ay gözaltına alınırken Rukiye Ay ve kızı ise hastanede tedavi altına alınmıştı.SON DAKİKA | İzmir'de kocası tarafından 38 yerinden bıçaklanmıştı! 'Bu son yemeğin' demiş