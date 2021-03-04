Son dakika: Konya'da eşi Rukiye Ay'ı sıcak suyla haşlamıştı! Davada flaş gelişme!

Ali Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar, ayrıca eşini tehdit ettiği için de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilen dava, Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.