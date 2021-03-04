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Eşini ve çocuğunu rehin aldı! Polis ikna etmeye çalışıyor

'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan koca, boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu rehin alarak kendisini eve kapattı. Mahalleli, evden bir el silah sesi duyulmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Saldırgan koca, polisin ikna çabalarının ardından eşini ve çocuğunu serbest bıraktı. Polis kocayı teslim olması için ikna çabalarını sürdürüyor.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 4.3.2021 19:54 ABONE OL
Eşini ve çocuğunu rehin aldı! Polis ikna etmeye çalışıyor

İstanbul Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Seçkin K. isimli bir şüpheli eşinin ve çocuğunun yaşadığı sitenin önüne geldi. İddiaya göre Seçkin K., site duvarının üzerinden atlayarak zorla eşinin yaşadığı eve girdi.

Saldırgan koca boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu rehin alarak kendisini eve kapattı. İddiaya göre evden bir el silah sesinin duyulmasıyla çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan kocayı ikna çabalarına girdi. Seçkin K., polis ekiplerinin müdahalelerinin ardından eşini ve çocuğunu serbest bıraktı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVREYE GİRDİ


Teslim olmayarak kendisini eve kapatan şüpheli için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat polislerinin şüpheliyi ikna etme çabalarının devam ettiği belirtildi.

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Eşini ve çocuğunu rehin aldı! Polis ikna etmeye çalışıyor
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