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Görevliyi plastik kelepçeyle bağlayıp kasayı çaldılar

Başakşehir’de inşaat yapı malzemeleri satan bir iş yerine gelerek kapıdaki güvenlik görevlisini plastik kelepçe ile bağlayıp içerisinde 70 bin lira olan çelik kasayı sürükleyerek geldikleri çalıntı minibüse koyup kaçan 6 şüpheli yakalandı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin çelik kasayı 3 kişi güçlükle sürükleyip götürdükleri anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 4.3.2021 09:13 ABONE OL
Görevliyi plastik kelepçeyle bağlayıp kasayı çaldılar

Başakşehir İkitelli'de bulunan bir iş yerinde 17 Şubat günü medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İş yerine çalıntı bir araçla gelen 6 kişi önce kapıda bekleyen güvenlik görevlisini yanlarında getirdikleri plastik kelepçe ile bağladı. Ardından kapıyı açıp içeri girdi ve içerisinde 70 bin lira olan çelik kasayı sürükleyerek araçlarına yükledi. Bir süre sonra geri dönen gaspçılar içeride asılı olan televizyonu da alarak kayıplara karıştı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri tek tek tespit etti. 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerden 33 yaşındaki Ersin G'nin 32 suç kaydı olduğu, 31 yaşındaki Hıdır A.'nın 20 suç kaydı olduğu, 40 yaşındaki Nedim K.'nın 10 suç kaydının olduğu, 38 yaşındaki Serhat K.nın ise 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.



Ayrıca gözaltına alınanlardan Ersin G.'nin daha önceden karıştığı kasten adam öldürmeye teşebbüs dosyasından tutuklandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 bin lira para ile bir adet silah bulunduğu öğrenildi.
Gaspçıların çelik kasayı sürükleyerek götürdükleri anlar kameralara yansıdı.

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Görevliyi plastik kelepçeyle bağlayıp kasayı çaldılar
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