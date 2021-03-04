İçi ziynet eşyası dolu çanta sahibine teslim edildi

Hatay'da Jandarma mesire alanında bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti. Antakya'nın Karlısu Mahallesinde su göletinin bulunduğu mesire yerinde İl Jandarma alay Komutanlığı ekipleri bir kamelyada içinde 10 adet bilezik, 7 adet yarım altın, 29 adet çeyrek altın, 500 Türk Lirası para ve muhtelif alışveriş faturası bulunan bir bayan çantası buldu.

Çanta içerisindeki faturalardan yola çıkarak çantanın sahibini tespit etme çalışmalarına başlayan Jandarma, kısa sürede çantanın sahibine ulaştı. Çantanın, yeni evli olan ve gezmek amacıyla eşi ile birlikte Karlısu Göletine giden B.Ş. isimli şahsa ait olduğunu tespit eden Jandarma içi ziynet eşyası dolu olun çantayı sahibine teslim etti.