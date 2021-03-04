İnşaat işçisi 2'inci kattan düştü

Olay saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta meydana geldi. Yapımı devam eden binada çalışan 43 yaşındaki inşaat işçisi Ercan Taş, dengesini kaybederek 2'inci kattan düştü. Tıpkı bir ölü gibi yere serilen Taş'a ilk müdahale çalışma arkadaşlarından geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralandığı öğrenilen Ercan Taş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.