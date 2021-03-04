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İstanbul hangi risk grubunda bulunuyor? Koronavirüs renk haritasına göre

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı’nın ardından yasaklar ve kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin, illerin risk durumuna göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Buna göre kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Bu noktada İstanbul hangi risk grubunda bulunuyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte koronavirüs renk haritasına göre

Giriş Tarihi: 4.3.2021 13:48 ABONE OL
İstanbul hangi risk grubunda bulunuyor? Koronavirüs renk haritasına göre İstanbul risk durumu

Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illeri düşük, orta ve yüksek risk gruplarına göre sıralandığı harita üzerinden açıklamalarını sürdürdü. Bu noktada İstanbul hangi risk grubunda sorusu merak ediliyor. İşte koronavirüs renk haritasına göre İstanbul risk durumu…

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RENK GRUBUNDA, RİSKİ NE?

İstanbul, Ankara ve İzmir renk grubu da Sağlık Bakanlığı'nın haritası ile belli oldu.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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İstanbul hangi risk grubunda bulunuyor? Koronavirüs renk haritasına göre İstanbul risk durumu
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