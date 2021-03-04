İstanbul hangi risk grubunda bulunuyor? Koronavirüs renk haritasına göre İstanbul risk durumu

Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illeri düşük, orta ve yüksek risk gruplarına göre sıralandığı harita üzerinden açıklamalarını sürdürdü. Bu noktada İstanbul hangi risk grubunda sorusu merak ediliyor. İşte koronavirüs renk haritasına göre İstanbul risk durumu…
İstanbul, Ankara ve İzmir renk grubu da Sağlık Bakanlığı'nın haritası ile belli oldu.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.