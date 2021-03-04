İstanbul Emniyeti'ne bağlıKaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Güngören ve Arnavutköy İlçeleri'nde bulunan dört farklı adrese kaçak sigara operasyonu düzenledi.

İstanbul’da “Makaron” operasyonu! Yüz binlerce ele geçirildi | Video

"Makaron" ismi verilen sigaraların sahte ve kaçak yöntemlerle hazırlanarak piyasaya sürüldüğü adreslerde 259 bin 800 adet satışa hazır içi doldurulmuş Makaron, bir milyon 332 bin 200 adet boş Makaron, 84 bin adet sigara sarma kağıdı, 60 adet sökülmüş bandrol bandrol, 234 kilogram tütün, 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.