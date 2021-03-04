'Kızılay ihtiyaç sahiplerinin kara gün dostudur'

Mersin'de Kızılay İl Koordinasyon toplantısı yapıldı. Kızılay'ın birlik ve beraberliğine değinilen toplantıda, insanların en zor zamanlarında yanlarında olduklarını belirten Mersin Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse, "Kızılay ailesi olarak bizler ihtiyaç sahiplerine en zor zamanlarında yardım eden kara gün dostları olmak için birlikteyiz" dedi.

Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse'nin başkanlığında yapılan toplantıya, Mersin Kızılay İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Birim Başkanları, Afet, Kan ve Toplum Merkezleri Birim Müdürleri katılırken, Kızılay Genel Merkez Yöneticisi Y. Ramazan Saygılı'da toplantının onur konuğu oldu.

Mersin'in yetimin ve yoksulun gözetildiği erdemli bir şehir olduğunu belirten Muharrem Köse, Mersin'de Kızılay'ın ve birlikteliğin önemine dikkat çekti.

'VATAN GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Kızılay ailesi olarak ihtiyaç sahiplerine en zor zamanlarında yardım eden kara gün dostu olduklarını belirten Köse, "İyilik olsun diye çıktığımız bu yolda hem bir vatan görevini yerine getiriyoruz. Hem de insan olmaktan kaynaklanan bir hakkı bir ödevi yerine getiriyoruz. İnsanların tek tek münferiden yaptığı yardım ve iyilik çalışmalarını biz, 153 yıllık Kızılay çatısı altında belli bir metotla, ciddi bir organizasyonla dünyanın her yerinde yapabiliyoruz" diye konuştu.

Başkan Muharrem Köse, "İşte biz merhamet ve şefkat duygularının üşüyen yüreklerin üzerine bir yorgan gibi örtülmesi için birlikteyiz. Kızılay Genel Merkezimizin her geçen yıl daha nitelikli çalışmalarıyla artan yardım faaliyetleri illerimizde ve ilçelerimizde bizleri de harekete geçirmiştir. İnsanımız sahada Kızılay'ın yardım hareketini, gönüllülerini ve hilalini daha sık görmeye başlamıştır" dedi.

'SEVGİ VE MERHAMET TOHUMU EKMEK İÇİN BİRLİKTEYİZ'

Salgın sürecindeki yoğun yardım çalışmalar yaptıkları kaydeden Köse, "Özellikle pandemi döneminde özverili çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarıma ve gönüllü kardeşlerime teşekkür ederim. Bizler el ele vererek şehrimizin her tarafına sevgi tohumunu, merhamet tohumunu ekmek için birlikteyiz. Bu şehir erdemli insanların, merhametli insanların şehri olarak anılsın. Bu güzel şehir yetimin yoksulun gözetildiği aziz bir şehir olsun" diye konuştu.

Kızılay Genel Merkez Yöneticisi Ramazan Saygılı ise Kızılay Genel Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, Kızılay'ın 2030 vizyonunu anlattı.