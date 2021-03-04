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Giriş Tarihi: 4.3.2021 15:49 Son Güncelleme: 8.5.2021 15:09

'de korkutan yangında 7 kişi kurtarıldı

BEKİR COŞKUN
Mersin'de korkutan yangında 7 kişi kurtarıldı

'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 7 kişi kurtarıldı.

Mersin'in Akdeniz İlçedeki 5 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında, bir bebek, 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilen yangında, mahsur kalan 4 kadın, 3 çocuk olmak üzere 7 kişi ekipler tarafından apartmandan çıkarıldı.

Apartmanın son katında mahsur kalan bir sağlık çalışanını kurtaran ekipler, itfaiye merdivenlerden indirilen çocuğuda, kucaklayarak ambulansa götürdü.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Mersin'de korkutan yangında 7 kişi kurtarıldı
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