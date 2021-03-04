MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 4 Mart Süper Loto sonuçları bilet sorgulama!

Süper Loto sonuçları bugün 21.30'da gerçekleşen çekilişle beraber belli olacak. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişe devreden büyük ikramiyeyle ilgi yoğunluğu yaşanırken "Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Online site üzerinden ve ilgili kurumun bayilerinden doldurulan biletlerin ardından 4 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları için merak dolu bekleyiş başladı.

MPİ İLE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MPİ canlı yayın üzerinden yayınlanacak olan Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere noter huzurunda düzenlenen çekilişte son kazanan numaralar "13-35-41-42-48-58" olarak açıklanmıştı.