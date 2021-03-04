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sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 4 Mart Süper Loto sonuçları bilet sorgulama!

Haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilmekte olan sonuçları için gözler resmi sitesine çevrildi. Sisal şans tarafından gerçekleştirilen çekilişte bu günkü büyük ikramiye 16 milyon 386 bin 344 TL’ye ulaşırken öte yandan ikramiyenin büyümesiyle beraber bu şans oyununa olan ilgi de arttı. “ çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları akşam saatlerine doğru yanıt aramaya başladı. Süper Loto sonuçları bugün 21.30’daki çekilişin ardından belli olacak.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 19:01 ABONE OL
MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 4 Mart Süper Loto sonuçları bilet sorgulama!

Süper Loto sonuçları bugün 21.30'da gerçekleşen çekilişle beraber belli olacak. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişe devreden büyük ikramiyeyle ilgi yoğunluğu yaşanırken "Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Online site üzerinden ve ilgili kurumun bayilerinden doldurulan biletlerin ardından 4 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları için merak dolu bekleyiş başladı.

MPİ İLE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MPİ canlı yayın üzerinden yayınlanacak olan Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere noter huzurunda düzenlenen çekilişte son kazanan numaralar "13-35-41-42-48-58" olarak açıklanmıştı.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandığı an aşağıda yer alan linkler üzerinden bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 4 Mart Süper Loto sonuçları bilet sorgulama!
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