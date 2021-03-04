Muş Valisi denetime çıktı: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var!





Sokakta farkındalık oluşturmak ve vatandaşların ne yaptığı, kurallara uyulup, uyulmadığını yerinde görmek adına denetime çıktıklarını belirten Vali Gündüzöz, "Bu denetim, aslında yoğunlaşarak her gün devam edecek. Bu vatandaşımızın iyiliği içindir. Maske, mesafe ve temizliğe uyduğumuz zaman hem kapalı mekanlarda, yemek yiyilen yerlerde hem de kahvehane gibi yerlerde özellikle mesafe kavramına çok dikkat etmemiz lazım. Bazı masaların boş bırakılması lazım. Sokakta da maskemizi ve sosyal mesafemizi koruduğumuz zaman, hijyene de dikkat ettiğimiz zaman bu musibetten kurtulacağız" diye konuştu.