Örnek projeyle 500 yetiştiriciye 43 bin 700 koyun dağıtıldı

Türkiye'de ilk defa Tokat'ta geliştirilen ve uygulanan, birçok İl'e model olan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ile bugüne kadar 500 yetiştiriciye 43 bin 700 koyun teslim edildi. Proje 50'den fazla İl'e yayıldı.

Türkiye'de ilk defa Tokat'ta geliştirilen ve uygulanan, birçok İl'e model olan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ile Tokat Valiliği, Ziraat Bankası ile yaptığı sözleşme doğrultusunda; 5 yılda 500 bin koyun, bu sene 100 Bin Koyun hedefiyle dağıtıma devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 500 yetiştiriciye 43 bin 700 koyun

teslim edildi.

Vali Dr. Ozan Balcı önderliğinde tarım ve hayvancılıkta adeta Türkiye'nin başkenti Tokat'ta başlatılan birçok İl'e model olan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinde yetiştiriciye koyun dağıtımı sürüyor.

PİLOT İL TOKAT'TAN ÜLKEYE YAYILDI

Vali Ozan Balcı, "Tarımın, hayvancılığın dostuyuz. Çiftçimizin, yetiştiricimizin yanındayız. Memleketimize, milletimize,çiftçimize, yetiştiricimize hayırlı ve uğurlu olsun" derken pilot uygulaması Tokat'ta başlayan projeye Afyon, Ağrı, Aksaray, Bayburt, Burdur, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Mersin, Samsun ve Sivas, Uşak gibi 50'den fazla İl'e yayıldı.