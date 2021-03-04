Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne? İşte 4 Mart günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüs vaka sayısı gibi tüm gelişmeler vatandaşlar tarafından akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geliyor. Salgının ilk gününden bu yana tüm verileri kamuoyu ile paylaşan Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz gün yayımladığı tabloda; geçtiğimiz gün uygulanan 138 bin 18 testten 11 bin 520 vatandaşımızda koronavirüs tespit edilmişti. Şimdi ise milyonlar "4 Mart bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor.
TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (4 MART 2021)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye corona virüs vaka sayısı gibi tüm detayları içeren günlük korona tablosu vatandaşlar tarafınca yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günkü verilere göre; geçtiğimiz gün 689 kişi hastanede Covid-19 kaynaklı tedavi altına alınırken 65 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.
Henüz bugüne ait veriler paylaşılmazken geçtiğimiz günün Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 689 oldu. Son 24 saatte 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
BAKAN KOCA'DAN SİNOVAC PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz 3 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde." ifadelerini kullandı.
"VERİLER HAFTA SONU PAYLAŞILACAK"
Sağlık Bakanı Koca, video konferansla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.
"7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." bilgisini paylaşan Koca, verilerin hafta sonu paylaşılacağın, tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçeceğini bildirdi.
Yüksek vaka sayılarının hala hayatı olağan akışına kavuşturma umudunun önünde bir tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken Koca, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.
Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesinin ve bulaştırıcılığının artmasının ihtimal dahilinde olduğunu hatırlatan Koca, "Tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili." vurgusu yaptı.
"Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz." ifadesini kullanan Koca, aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşların aşılanmalarının programlı şekilde devam edeceğini belirtti.
Bakan Koca, Türkiye'nin, aşı stratejisi ve tercihleriyle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.