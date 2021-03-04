Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne? İşte 4 Mart günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüs vaka sayısı gibi tüm gelişmeler vatandaşlar tarafından akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geliyor. Salgının ilk gününden bu yana tüm verileri kamuoyu ile paylaşan Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz gün yayımladığı tabloda; geçtiğimiz gün uygulanan 138 bin 18 testten 11 bin 520 vatandaşımızda koronavirüs tespit edilmişti. Şimdi ise milyonlar "4 Mart bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (4 MART 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye corona virüs vaka sayısı gibi tüm detayları içeren günlük korona tablosu vatandaşlar tarafınca yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günkü verilere göre; geçtiğimiz gün 689 kişi hastanede Covid-19 kaynaklı tedavi altına alınırken 65 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.