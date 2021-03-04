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’da 'Kırmızı alarm' denetimi

Pandemi Türkiye Haritasında rengi Kırmızı olan ’da polis genel kontrolde bulundu. İl genelindeki denetimlere 3 bin dolayındaki polis ve bekçi katıldı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 4.3.2021 20:25 ABONE OL
Sakarya’da 'Kırmızı alarm' denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge kapsamında yapılan denetimlerde ekipler maske, mesafe ve temizlik kontrollerini titizlikle yaptı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vakaların en aza indirgenmesi için şehrin muhtelif yerleri ve giriş çıkışlarında denetimler gerçekleştirdi. Polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması yaparken, yapılan denetimleri yakından takip eden halk54.com ekibi vatandaşlara mikrofon uzattı. Habercilere konuşan vatandaşlar, denetimlerden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

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Sakarya’da 'Kırmızı alarm' denetimi
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