Sakarya’da 'Kırmızı alarm' denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge kapsamında yapılan denetimlerde ekipler maske, mesafe ve temizlik kontrollerini titizlikle yaptı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vakaların en aza indirgenmesi için şehrin muhtelif yerleri ve giriş çıkışlarında denetimler gerçekleştirdi. Polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması yaparken, yapılan denetimleri yakından takip eden halk54.com ekibi vatandaşlara mikrofon uzattı. Habercilere konuşan vatandaşlar, denetimlerden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.