SON DAKİKA: Adana'da mahkemeden emsal karar! Kısıtlamayı ihlal etmişti...



"5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddeleri kapsamında idari yaptırımın ancak emri çıkaran tarafından uygulanabileceği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda sokağa çıkma yasağı şeklinde açıkça düzenlenen bir zorunluluk bulunmadığı gibi bu tedbire aykırı hareket edilmesi de kanunda sayılan bir yasak veya zorunluluk olmadığından; sokağa çıkma yasağına aykırılık eylemi nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesinin uygulanması hukuken mümkün görülmediğinden, başvurunun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 28/8-b maddesi gereğince kabulüne karar vermek gerekmiştir."