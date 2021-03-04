Son dakika: Ataşehir'de dehşet! Satırla oteli bastı!

Kiranın bir tek kendisine verilmesini isteyen Suat Ç., dün akşam saatlerinde otomobiliyle otelin önüne gelerek tehdit ve küfürler savurdu. Elindeki silahla otele girmek isteyen Suat Ç. daha sonra otelin güvenlik kamerasını fark edince silahını otomobiline bırakarak satırı eline aldı.